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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: Одеська міська рада

Наслідки російської повітряної атаки по передмістю Одеси показала міськрада (ФОТО)

21 бер 2025, 11:09
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували передмістя Одеси.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Одеська міська рада.

У вогні — цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки. Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога — на місці та у міській лікарні, — розповіли у міськраді.

Згодом міськрада опублікувала фото роботи КП «Міські дороги» над ліквідацією наслідків нічної атаки ворога.

Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: Одеська міська рада

Джерело: Ракурс


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