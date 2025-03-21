Наслідки російської повітряної атаки по Одещині, фото: Одеська міська рада

https://racurs.ua/ua/n204962-naslidky-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky-po-peredmistu-odesy-pokazala-miskrada-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували передмістя Одеси.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Одеська міська рада.

У вогні — цивільна інфраструктура, торговельні об'єкти, пошкоджено автівки. Є постраждалі. Медиками надається уся необхідна допомога — на місці та у міській лікарні, — розповіли у міськраді.

Згодом міськрада опублікувала фото роботи КП «Міські дороги» над ліквідацією наслідків нічної атаки ворога.