Лидеры ЕС не смогли договориться о выделении средств на боеприпасы для Украины, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n204965-na-sammite-es-v-brussele-ne-soglasovali-5-mlrd-evro-na-boepripasy-dlya-ukrainy-bloomberg.html

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Cаміт ЄС у Брюсселі не зміг домовитися про виділення 5 млрд євро на постачання боєприпасів для України в цьому році, оскільки члени ЄС, включаючи Францію та Італію, ухилялися від зобов’язань щодо конкретних фінансових обсягів.

Низка європейських лідерів знову зустрінуться в Парижі 27 березня, щоб спробувати просунути процес вперед. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Зазначається, що лідери ЄС все більше занепокоєні тим, що їх не допускають до переговорів президента США Дональда Трампа з кремлем. Крім того, вони розійшлися у думках щодо кандидатури високопосадовця, який би міг долучитися до переговорів і представляти ЄС.

Джерело: Bloomberg