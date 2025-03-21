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Лідери ЄС не змогли домовитися про виділення коштів на боєприпаси для України, фото: Міноборони України

На саміті ЄС у Брюсселі не погодили 5 млрд євро на боєприпаси для України — Bloomberg

21 бер 2025, 12:34
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Cаміт ЄС у Брюсселі не зміг домовитися про виділення 5 млрд євро на постачання боєприпасів для України в цьому році, оскільки члени ЄС, включаючи Францію та Італію, ухилялися від зобов’язань щодо конкретних фінансових обсягів.

Низка європейських лідерів знову зустрінуться в Парижі 27 березня, щоб спробувати просунути процес вперед. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Зазначається, що лідери ЄС все більше занепокоєні тим, що їх не допускають до переговорів президента США Дональда Трампа з кремлем. Крім того, вони розійшлися у думках щодо кандидатури високопосадовця, який би міг долучитися до переговорів і представляти ЄС.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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