В Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами

https://racurs.ua/n204975-v-skadovske-vzorvalsya-avtomobil-s-dvumya-rossiyskimi-oficerami.html

Ракурс

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.

Пр оце повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР МОУ).

Увечері 20 березня, приблизно о 20.40, на вулиці Миру у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, в якому перебували двоє офіцерів ЗС рф.