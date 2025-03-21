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Ракурс
В Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами

В Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами

21 мар 2025, 15:42
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У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.

Пр оце повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР МОУ).

Увечері 20 березня, приблизно о 20.40, на вулиці Миру у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, в якому перебували двоє офіцерів ЗС рф.

Від машини московитів залишилась груда покрученого металу, — повідомляє українська розвідка.

Источник: Ракурс


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