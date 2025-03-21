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У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами
У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерамиhttps://racurs.ua/ua/n204975-u-skadovsku-vybuhnuv-avtomobil-z-dvoma-rosiyskymy-oficeramy.htmlРакурс
У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.
Пр оце повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР МОУ).
Увечері 20 березня, приблизно о 20.40, на вулиці Миру у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, в якому перебували двоє офіцерів ЗС рф.
Від машини московитів залишилась груда покрученого металу, — повідомляє українська розвідка.