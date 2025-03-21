Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

21 бер 2025, 15:42
999

У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.

Пр оце повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР МОУ).

Увечері 20 березня, приблизно о 20.40, на вулиці Миру у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, в якому перебували двоє офіцерів ЗС рф.

Від машини московитів залишилась груда покрученого металу, — повідомляє українська розвідка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів