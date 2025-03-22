Авиация рф ударила по поселку на Сумщине. Фото: полиция

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Сумська область зазнала чергового обстрілу з боку російських окупантів.

У суботу, 22 березня, авіація противника обстріляла селище Краснопілля. Щонайменше десяток осель було пошкоджено внаслідок ударів. Про це поліція Сумської області повідомила у Telegram.

Сьогодні вдень ворог завдав чергового авіаудару по населеному пункту Краснопілля. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що наразі немає інформації про жертв чи постраждалих серед цивільного населення. Поліцейські, які прибули на місце події, зафіксували руйнування.

За фактом обстрілу слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 21 березня армія рф масовано атакувала Запоріжжя. Окупанти вбили цілу родину. Тіла доньки і тата рятувальники витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося.