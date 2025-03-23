Рашисты ударили КАБом по общине на Днепропетровщине

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Рашисты ударили КАБом по Днепропетровской области, фото: krivbass.city
Рашисты ударили КАБом по общине на Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n205009-rashisty-udarili-kabom-po-obschine-na-dnepropetrovschine.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 березня, вранці завдали удару керованою авіабомбою по по Межівській громаді Синельниківського району.
В результаті потрощені два будинки, без загиблих і постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Крім того, вчора, 22 березня, ввечері рашисти атакували дронами-камікадзе Нікополь — пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали.
Також рашисти надвечір 22 березня здійснили артобстріл Нікополя — побиті приватний будинок та гараж, зачепило лінію електропередач.
Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.
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