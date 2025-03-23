Рашисты ударили КАБом по общине на Днепропетровщине

Рашисты ударили КАБом по Днепропетровской области, фото: krivbass.city

https://racurs.ua/n205009-rashisty-udarili-kabom-po-obschine-na-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 березня, вранці завдали удару керованою авіабомбою по по Межівській громаді Синельниківського району.

В результаті потрощені два будинки, без загиблих і постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, вчора, 22 березня, ввечері рашисти атакували дронами-камікадзе Нікополь — пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали.

Також рашисти надвечір 22 березня здійснили артобстріл Нікополя — побиті приватний будинок та гараж, зачепило лінію електропередач.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.