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Ракурс
Рашисти вдарили КАБом по Дніпропетровській області, фото: krivbass.city

Рашисти вдарили КАБом по громаді на Дніпропетровщині

23 бер 2025, 08:49
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Російські загарбники сьогодні, 23 березня, вранці завдали удару керованою авіабомбою по по Межівській громаді Синельниківського району.

В результаті потрощені два будинки, без загиблих і постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, вчора, 22 березня, ввечері рашисти атакували дронами-камікадзе Нікополь — пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали.

Також рашисти надвечір 22 березня здійснили артобстріл Нікополя — побиті приватний будинок та гараж, зачепило лінію електропередач.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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