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На Київщині вчора, 22 березня, пізно ввечері внаслідок падіння уламків російського безпілотника спалахнула пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
22 березня о 22.36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загоряння ліквідовано о 01.08, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що на місці працювали 28 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
Крім того, о 01.33 в селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.
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