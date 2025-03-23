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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

На Киевщине российские беспилотники вызвали пожар, есть пострадавшие (ФОТО)

23 мар 2025, 09:22
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На Київщині вчора, 22 березня, пізно ввечері внаслідок падіння уламків російського безпілотника спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

22 березня о 22.36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загоряння ліквідовано о 01.08, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що на місці працювали 28 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, о 01.33 в селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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