Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205010-na-kievschine-rossiyskie-bespilotniki-vyzvali-pojar-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

На Київщині вчора, 22 березня, пізно ввечері внаслідок падіння уламків російського безпілотника спалахнула пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

22 березня о 22.36 рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі. Загоряння ліквідовано о 01.08, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що на місці працювали 28 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, о 01.33 в селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано двох людей та пошкоджено три приватні житлові будинки.