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На дорогах Украины установят дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото:
Новые камеры автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украиныhttps://racurs.ua/n205021-novye-kamery-avtofiksacii-narusheniy-pdd-poyavyatsya-na-dorogah-ukrainy.htmlРакурс
Додаткові камери фіксації порушень ПДР встановлять на дорогах України.
З понеділка, 24 березня, на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вперше на нових місцях з’являться 36 таких приладів, а чотири камери відновлять роботу. Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 24 березня повідомив у Facebook.
За його словами, два прилади у Львові, які зараз фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. Вони запрацюють на проспекті Святого Івана Павла ІІ. Одна з камер буде спрямована на вулицю Стрийська, а інша — на проспект Червоної Калини.
На яких автошляхах в Україні будуть розташовані прилади:
м. Львів
- вул. Любінська 92, напрямок спрямування приладу вул. Виговського
Волинська область
- на 74 км+273 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
- на 101 км+613 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
- вул. Народна селища Торчин
м. Володимир
- на 76 км+247 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
с. Будятичі
- на 125 км+475 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу
м. Луцьк
- на 119 км+027 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
- на 64 км+946 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
Дніпропетровська область
- на 423 км+643 автодороги Н-08, напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя
м. Павлоград
- вул. Дніпровська, 409, напрямок спрямування приладу вул. Відродження
- вул. Дніпровська, 16, напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна
Житомирська область
- на 167 км+547 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
- на 230 км+919 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів
Закарпатська область
- на 807 км+021 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Барвінок
- на 749 км+346 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Голубине
м. Ужгород
- вул. Собранецька, 152, напрямок спрямування приладу вул. Верховинська
Івано-Франківська область
м. Калуш
- просп. Лесі Українки, 27, напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська
- вул. Богдана Хмельницького, 19, напрямок спрямування приладу
- вул. Тихого
Київська область
- на 14 км+116 автодороги Р-01, напрямок спрямування приладу м. Обухів
- на 101 км+350 автодороги М-03, напрямок спрямування приладу м. Харків
- на 49 км+700 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка
- на 27 км+371 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 28 км+518 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу с. Лютіж
Миколаївська область
- на 139 км+684 автодороги М-14, напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
Одеська область
- на 125 км+949 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
- на 190 км+050 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
- на 229 км+530 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
- на 237 км+550 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
- на 271 км+315 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
- на 39 км+423 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
- на 17 км+125 автодороги М-28, напрямок спрямування приладу м. Одеса
- на 16 км+729 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Маяки
Тернопільська область
- на 303 км+307 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
- на 0 км+738 автодороги Р-41, напрямок спрямування приладу
- вул. Джерельна м. Тернопіль
- на 374 км+935 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
Черкаська область
- на 548 км+324 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Паланка
- на 547 км+816 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу м. Умань
Чернігівська область
- на 6 км+801 автодороги Р-56, напрямок спрямування приладу м. Чернігів
м. Чернігів
- перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька, напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе
- вул. Шевченка, 101, напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка
- вул. Шевченка, 114, напрямок спрямування приладу вул. Кільцева
Нагадаємо, у січні цього року у додаток «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», Кабінеті водія й застосунку «Штрафи ПДР».