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На дорогах Украины установят дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото:

Новые камеры автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины

23 мар 2025, 15:54
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Додаткові камери фіксації порушень ПДР встановлять на дорогах України.

З понеділка, 24 березня, на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вперше на нових місцях з’являться 36 таких приладів, а чотири камери відновлять роботу. Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 24 березня повідомив у Facebook.

За його словами, два прилади у Львові, які зараз фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. Вони запрацюють на проспекті Святого Івана Павла ІІ. Одна з камер буде спрямована на вулицю Стрийська, а інша — на проспект Червоної Калини.

На яких автошляхах в Україні будуть розташовані прилади:

м. Львів

  • вул. Любінська 92, напрямок спрямування приладу вул. Виговського

Волинська область

  • на 74 км+273 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу
  • на 101 км+613 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
  • вул. Народна селища Торчин

м. Володимир

  • на 76 км+247 автодороги Р-15, напрямок спрямування приладу

с. Будятичі

  • на 125 км+475 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу

м. Луцьк

  • на 119 км+027 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу
  • на 64 км+946 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу

Дніпропетровська область

  • на 423 км+643 автодороги Н-08, напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя

м. Павлоград

  • вул. Дніпровська, 409, напрямок спрямування приладу вул. Відродження
  • вул. Дніпровська, 16, напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна

Житомирська область

  • на 167 км+547 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
  • на 230 км+919 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів

Закарпатська область

  • на 807 км+021 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Барвінок
  • на 749 км+346 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Голубине

м. Ужгород

  • вул. Собранецька, 152, напрямок спрямування приладу вул. Верховинська

Івано-Франківська область

м. Калуш

  • просп. Лесі Українки, 27, напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська
  • вул. Богдана Хмельницького, 19, напрямок спрямування приладу
  • вул. Тихого

Київська область

  • на 14 км+116 автодороги Р-01, напрямок спрямування приладу м. Обухів
  • на 101 км+350 автодороги М-03, напрямок спрямування приладу м. Харків
  • на 49 км+700 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка
  • на 27 км+371 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу м. Київ
  • на 28 км+518 автодороги Р-02, напрямок спрямування приладу с. Лютіж

Миколаївська область

  • на 139 км+684 автодороги М-14, напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка

Одеська область

  • на 125 км+949 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
  • на 190 км+050 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
  • на 229 км+530 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
  • на 237 км+550 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
  • на 271 км+315 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Одеса
  • на 39 км+423 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу м. Рені
  • на 17 км+125 автодороги М-28, напрямок спрямування приладу м. Одеса
  • на 16 км+729 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Маяки

Тернопільська область

  • на 303 км+307 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
  • на 0 км+738 автодороги Р-41, напрямок спрямування приладу
  • вул. Джерельна м. Тернопіль
  • на 374 км+935 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

Черкаська область

  • на 548 км+324 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Паланка
  • на 547 км+816 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу м. Умань

Чернігівська область

  • на 6 км+801 автодороги Р-56, напрямок спрямування приладу м. Чернігів

м. Чернігів

  • перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька, напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе
  • вул. Шевченка, 101, напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка
  • вул. Шевченка, 114, напрямок спрямування приладу вул. Кільцева

Нагадаємо, у січні цього року у додаток «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», Кабінеті водія й застосунку «Штрафи ПДР».

Источник: Ракурс


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