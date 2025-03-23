Украинские пограничники сожгли российский танк. Скриншот

https://racurs.ua/n205025-operatory-bpla-sojgli-vrajeskiy-tank-i-sistemu-jitel-na-donbasse-video.html

Ракурс

Спробу прориву російських військ до українських оборонних позицій на Донеччині зупинили прикордонники.

Українські захисники за допомогою БпЛА знищили ворожий танк і систему РЕБ Р-330 «Житель», яка прикривала ворожу техніку. Росіяни намагалися скористатися системою радіоелектронної боротьби для приховування своїх дій. Про це прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» 23 березня повідомив у Telegram.

На опублікованих у мережі кадрах видно, як високоточними ударами було знищено ворожу техніку.

Тим часом в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» наголосили, що пілоти безпілотників комендатури швидкого реагування «Фенікс» бригади «Помста» продовжують знищувати ворожу бронетехніку та озброєння на передовій.

Нагадаємо, днями Державна прикордонна служба опублікувала відео, котре показує роботу операторів українських розвідувальних безпілотників «Лелека». Цей БпЛА, який призначений для ведення аеророзвідки, був прийнятий на озброєння ЗСУ у травні 2021 року.