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В Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Фото:

Взрыв прогремел в здании полиции в Одесской области — есть погибшая и раненые

23 мар 2025, 18:52
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У будівлі поліції в Одеській області пролунав вибух.

Подія сталася у неділю, 23 березня. На місці інциденту загинула жінка, є постраждалі. Там уже працюють поліцейські й працівники Служби безпеки України. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Одеські пабліки пишуть, що інцидент стався у місті Біляївка. За непідтвердженою інформацією, вибух пролунав після того, як жінка зайшла у відділок поліції. Начебто жінка принесла вибуховий пристрій у пластиковому пакеті.

Обставини та деталі вибуху ще встановлюють.

Нагадаємо, 20 березня в центрі Рівного поблизу одного із торговельних центрів стався вибух в автомобілі. Постраждалих водія та пасажира госпіталізували. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

Источник: Ракурс


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