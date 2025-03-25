Российское командование перебрасывает силы из Украины в Белгородскую область

Російське командування перекидає сили з України в Бєлгородську область.

Про це пише військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець:

Нагадаю, 6-та ЗВА противника діє на Куп’янському напрямку, 20-та ЗВА — на Лиманському (у Бєлгородській області фіксуються підрозділи її 3-ї мсд (мотострілецької дивізії — «Н»), а 3-я ЗВА на Сіверському та Краматорському (у Бєлгородській області фіксуються підрозділи її 88-ї та 85-ї окремих мотострілецьких бригад.

Командування противника вже «потягло» у Белгородську область частину сил (військ) 6-ї, 20-ї та 3-ї загальновійськових армії (ЗВА) зі складу угрупувань військ (УВ) «Север», «Запад» та «Юг».

Таким чином, очевидно, російське командування, так чи інакше, вимушене переміщати частину своїх резервів на новий напрямок.

Курська операція ЗСУ поширюється в Бєлгородську область рф, заявив раніше Антон Павлушко, технічний спеціаліст у Німеччині, український блогер, аналітик проєкту InformNapalm.

На своїй сторінці у ФБ він написав:

Цікаво заговорив Мадяр про курсько-бєлгородський напрямок. Все частіше в хроніці виринають Графівка та Демидівка (села в Бєлгородській області РФ, до яких імовірно доходять українські сили — «Н»). Дрони долітають до Красної Яруги — якщо Суджа була маленьким містом з 5 тис. населення, то це велике селище міського типу з 8 тис. населення за 10 кілометрів від кордону.

Цікаве там знищення начмеда 88-ї розвідувально-диверсійної бригади «Еспаньола» (футбольно-фанатська бригада з російських силовиків та їх агентів серед фанатського руху + праві, тому 88-й номер + залишки Вагнера-Редута).

Цікаве знищення мостів на тому напрямку і робота по дорогах постачання — вже там майор СОБРа доїздився.

Поки що там якась мішанина з підрозділів, бо основні сили — на сусідній Курщині, але росіянам тут треба буде приймати якісь рішення.