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Российское командование перебрасывает силы из Украины в Белгородскую область
Российское командование перебрасывает силы из Украины в Белгородскую областьhttps://racurs.ua/n205082-rossiyskoe-komandovanie-perebrasyvaet-sily-iz-ukrainy-v-belgorodskuu-oblast.htmlРакурс
Російське командування перекидає сили з України в Бєлгородську область.
Про це пише військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець:
Командування противника вже «потягло» у Белгородську область частину сил (військ) 6-ї, 20-ї та 3-ї загальновійськових армії (ЗВА) зі складу угрупувань військ (УВ) «Север», «Запад» та «Юг».
Нагадаю, 6-та ЗВА противника діє на Куп’янському напрямку, 20-та ЗВА — на Лиманському (у Бєлгородській області фіксуються підрозділи її 3-ї мсд (мотострілецької дивізії — «Н»), а 3-я ЗВА на Сіверському та Краматорському (у Бєлгородській області фіксуються підрозділи її 88-ї та 85-ї окремих мотострілецьких бригад.
Таким чином, очевидно, російське командування, так чи інакше, вимушене переміщати частину своїх резервів на новий напрямок.
Курська операція ЗСУ поширюється в Бєлгородську область рф, заявив раніше Антон Павлушко, технічний спеціаліст у Німеччині, український блогер, аналітик проєкту InformNapalm.
На своїй сторінці у ФБ він написав:
Цікаво заговорив Мадяр про курсько-бєлгородський напрямок. Все частіше в хроніці виринають Графівка та Демидівка (села в Бєлгородській області РФ, до яких імовірно доходять українські сили — «Н»). Дрони долітають до Красної Яруги — якщо Суджа була маленьким містом з 5 тис. населення, то це велике селище міського типу з 8 тис. населення за 10 кілометрів від кордону.
Цікаве там знищення начмеда 88-ї розвідувально-диверсійної бригади «Еспаньола» (футбольно-фанатська бригада з російських силовиків та їх агентів серед фанатського руху + праві, тому 88-й номер + залишки Вагнера-Редута).
Цікаве знищення мостів на тому напрямку і робота по дорогах постачання — вже там майор СОБРа доїздився.
Поки що там якась мішанина з підрозділів, бо основні сили — на сусідній Курщині, але росіянам тут треба буде приймати якісь рішення.