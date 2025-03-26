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Ракурс
ЕБРР ссудит «Нафтогазу» 270 млн евро. Фото:

«Нафтогазу» одолжат сотни миллионов евро на закупку газа

26 мар 2025, 15:50
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«Нафтогазу» позичать сотні мільйонів євро на закупівлю газу.

Європейський банк реконструкції і розвитку затвердив позику для НАК «Нафтогаз» у розмірі до 270 млн євро. Ці гроші мають піти на купівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони. Про це 26 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

А додатково через ЄБРР направлять ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії.

Очільник Кабміну зазначив, що ці гроші допоможуть уряду накопичити запаси газу в підземних сховищах газу для проходження наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, в лютому агентство Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в галузі поінформувало, що через російські удари по газодобувній галузі Україна втратила 40% видобутку газу. Для їх компенсації Україна планує імпортувати до 800 млн куб. м. газу з Європи в лютому і березні.

Источник: Ракурс


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