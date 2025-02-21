Рашисти активно атакують українську газодобувну галузь, фото:

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Через російські удари по газодобувній галузі Україна втратила 40% видобутку газу. Для їх компенсації Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому і березні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в галузі.

Зазначається, що в останні тижні росія посилила атаки на газові родовища.

До нападів Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на день, тоді як взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на день. Дефіцит газу покривався за рахунок газових сховищ.

Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на видобуток змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку, — розповіло джерело агентства.

Агентство зазначає, що український оператор газотранспортної системи повідомив, що країна почала збільшувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — до понад 20 млн кубометрів на добу.

Основні газовидобувні об'єкти України є вразливими до російських атак, оскільки вони розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській.

Джерело агентства також повідомило, що Україна має низькі запаси газу в сховищах, але завдяки запланованому імпорту та внутрішньому видобутку газу країна зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без жодних обмежень для промисловості та домогосподарств.

Енергетичні експерти раніше попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня в 10% від потужності сховищ, що становить близько 30 млрд кубометрів.

Джерело повідомило, що Україні потрібно почати закачувати газ для зимового сезону 2025/26 року навесні, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу, — зазначає агентство. — На початку поточного сезону Україна мала 12,9 млрд кубометрів газу в сховищах.

Співрозмовник агентства зазначив, що наразі незрозуміло, скільки газу можна буде імпортувати після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо впливатиме інтенсивність російських ракетних обстрілів.

Джерело: Reuters