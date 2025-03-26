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Франция предоставит Украине новый пакет военной поддержки на 2 млрд евро. Фото:

Франция анонсировала новую военную помощь Украине на 2 млрд евро

26 мар 2025, 21:14
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Франція надасть новий пакет військової підтримки України.

Нова військова допомога оцінюється у 2 млрд євро. Таким чином Париж хоче мобілізувати країни-партнери для збільшення військової підтримки Києва. Про це 26 березня заявив французький президент Еммануель Макрон.

За його словами, до пакету засоби та боєприпаси, які необхідні Збройним силам України у першу чергу.

Зокрема, ЗСУ отримають:

  • протитанкові ракети MILAN;
  • засоби ППО;
  • ракети MICA;
  • ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
  • ракети наземного захисту Mistral;
  • бронемашини AMX-10RC;
  • боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також пакет передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.

Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами, — зазначив французький лідер.

Нагадаємо, днями стало відомо, що уряд Естонії закупить військову техніку та обладнання на суму 100 млн євро для ЗСУ. До нового пакету увійдуть безпілотники і безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання від естонських оборонних підприємств.

Источник: Ракурс


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