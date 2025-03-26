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Франція надасть Україні новий пакет військової підтримки на 2 млрд євро. Фото:
Франція анонсувала нову військову допомогу Україні на 2 млрд євроhttps://racurs.ua/ua/n205109-franciya-anonsuvala-novu-viyskovu-dopomogu-ukrayini-na-2-mlrd-ievro.htmlРакурс
Франція надасть новий пакет військової підтримки України.
Нова військова допомога оцінюється у 2 млрд євро. Таким чином Париж хоче мобілізувати країни-партнери для збільшення військової підтримки Києва. Про це 26 березня заявив французький президент Еммануель Макрон.
За його словами, до пакету засоби та боєприпаси, які необхідні Збройним силам України у першу чергу.
Зокрема, ЗСУ отримають:
- протитанкові ракети MILAN;
- засоби ППО;
- ракети MICA;
- ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
- ракети наземного захисту Mistral;
- бронемашини AMX-10RC;
- боєприпаси, включно з дистанційно керованими.
Також пакет передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.
Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами, — зазначив французький лідер.
Нагадаємо, днями стало відомо, що уряд Естонії закупить військову техніку та обладнання на суму 100 млн євро для ЗСУ. До нового пакету увійдуть безпілотники і безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання від естонських оборонних підприємств.