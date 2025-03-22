Естонія надасть Україні військової допомоги на 100 млн євро. Фото:

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Військову допомогу Україні анонсувала Естонія.

Естонський уряд закупить військову техніку та обладнання на суму 100 млн євро для ЗСУ. До нового пакету увійдуть безпілотники і безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання від естонських оборонних підприємств. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Естонії.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, що в 2025 та 2026 році Таллін підтримуватиме Київ, виділяючи 0,25% ВВП на рік на продукцію естонської оборонної промисловості. Основна частина військової допомоги Естонії буде вкладена в заходи, що дають змогу естонським підприємствам зробити свій внесок у перемогу України.

Також Україна отримуватиме пряму військову допомогу від Естонії, навчатиме військовослужбовців ЗСУ та спільно з Люксембургом очолить IT-коаліцію з надання допомоги Україні.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини погодився виділити додаткові три мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році. На період з 2026 по 2029 роки планується затвердити зобов’язання на військову допомогу Києву в розмірі 8,252 млрд євро, в результаті чого загальна сума становитиме понад 11 млрд євро.