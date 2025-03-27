В Херсоне россияне хотели взорвать своего агента. Фото: СБУ

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Ракурс

Вибух біля будівлі ТЦК у Херсоні планували російські спецслужби.

СБУ за результатами спецоперації затримала російського агента, який готував вибух біля будівлі херсонського Територіального центру комплектування. Зловмисник повинен був залишити сумку з вибухівкою на вході, а росіяни планували дистанційно підірвати свого агента. Про це 27 березня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Виявилося, що в своїх цілях росіяни планували використати безробітного Черкас, який був завербований ФСБ в інтернеті. У Черкаській області раніше виконав кілька завдань ворога — підпалив об'єкти «Укрзалізниці». Згодом його відправили до Херсона, де він забрав вибухівку. Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відслідковувало кожен його крок.

У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК, — наголосили в СБУ.

Зазначається, що затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 березня СБУ затримала російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі. Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.