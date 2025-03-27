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Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона
Россияне ударили по вокзалу в Херсоне — Укрзализныцяhttps://racurs.ua/n205124-rossiyane-udarili-po-vokzalu-v-hersone-ukrzaliznycya.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години, — розповіли у компанії.
Зазначається, що внаслідок обстрілу вокзалу обійшлося без жертв — працівники та пасажири перебували в укритті.
Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний, — додали в «Укрзалізниці».
За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
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