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Ракурс
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона

Росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні — Укрзалізниця

27 бер 2025, 16:00
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години, — розповіли у компанії.

Зазначається, що внаслідок обстрілу вокзалу обійшлося без жертв — працівники та пасажири перебували в укритті.

Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний, — додали в «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

Джерело: Ракурс


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