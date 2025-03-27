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Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона
Росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні — Укрзалізницяhttps://racurs.ua/ua/n205124-rosiyany-vdaryly-po-vokzalu-u-hersoni-ukrzaliznycya.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години, — розповіли у компанії.
Зазначається, що внаслідок обстрілу вокзалу обійшлося без жертв — працівники та пасажири перебували в укритті.
Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний, — додали в «Укрзалізниці».
За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
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