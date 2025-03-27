Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n205130-udarom-po-hersonu-rossiya-narushila-energeticheskoe-peremirie-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що сьогодні, 27 березня, російські війська атакували об'єкти енергетики в Херсоні.

Про це Зеленський розповів під час прес-конференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі, повідомляє «Громадське».

Зеленський зазначив, що на думку влади США так звана тиша на Чорному морі та в енергетиці між Україною та рф працює.

За його словами, два дні тому — 25 березня — ударів по енергетиці не було. Проте вже сьогодні російські війська атакували з артилерії об'єкти енергетики у Херсоні.

На мою думку, якщо сьогодні були порушення, були удари по Херсону, по залізничному вокзалу, була пошкоджена електрика, то я вважаю, що повинна бути реакція США в діях, — наголосив він.

Зеленський додав, що доручив міністру оборони підготувати докази порушення російською стороною перемир’я, які надалі представлять США.

Джерело: «Громадське»