Часть Украины накрыла пылевая буря, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n205177-pylevaya-burya-nakryla-chast-ukrainy-karta.html

Ракурс

Частину України сьогодні, 29 березня, накрила пилова буря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15−20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Жовтий рівень небезпечності — це погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. За таки умов рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

У соцмережах вже з’явилися відео негоди.