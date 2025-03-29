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Часть Украины накрыла пылевая буря, фото: Нацполиция

Пылевая буря накрыла часть Украины (КАРТА)

29 мар 2025, 16:58
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Частину України сьогодні, 29 березня, накрила пилова буря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15−20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Жовтий рівень небезпечності — це погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. За таки умов рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

У соцмережах вже з’явилися відео негоди.

Источник: Ракурс


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