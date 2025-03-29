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Частину України накрила пилова буря, фото: Нацполіція
Пилова буря накрила частину України (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n205177-pylova-burya-nakryla-chastynu-ukrayiny-karta.htmlРакурс
Частину України сьогодні, 29 березня, накрила пилова буря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15−20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря (І рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.
Жовтий рівень небезпечності — це погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. За таки умов рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
У соцмережах вже з’явилися відео негоди.