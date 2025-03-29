Люди постоянно отвлекаются на смартфоны

https://racurs.ua/n205178-mojno-li-snizit-otvlechenie-na-smartfony-vo-vremya-raboty-ustanovili-uchenye.html

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Смартфони — нескінченне джерело відволікання, люди взаємодіють з ними кожні чотири-шість хвилин. Це часто зумовлено звичкою, а також сповіщеннями, що призводить до порушення потоку активності в той час, коли власник телефона намагається бути продуктивними.

Однак здавалося б очевидного рішення — відкласти смартфон подалі — може бути недостатньо для зменшення відволікань і прокрастинації або підвищення концентрації уваги. Це встановило дослідження учених з Лондонської школи економіки, опубліковане в Frontiers in Computer Science.

У межах дослідження учені вивчали, чи впливає розміщення смартфонів поза зоною досяжності під час роботи на їх використання для діяльності, не пов’язаної з роботою:

22 учасників попросили попрацювати два дні в окремій звукоізольованій кімнаті, куди вони принесли пристрої, які зазвичай мають при собі для роботи — ноутбук і телефон, як мінімум;

вони не змінювали налаштувань сповіщень, а повідомлення, які вони отримували, жодним чином не контролювалися дослідником;

було досліджено два варіанти, які відрізнялися лише відстанню між учасником та його телефоном — у першому випадку телефони були розміщені на столі, за яким працювали учасники, у другому — на окремому столі на відстані 1,5 м від нього.

Виявилося, що:

хоча обмежена доступність смартфонів призвела до зменшення їх використання, учасники дослідження не стали менше відволікатися — натомість вони переключили свою увагу на ноутбуки;

незалежно від умов, учасники не витрачали різну кількість часу на роботу та дозвілля.

Крім того, результати показали, що телефони були улюбленим пристроєм для відволікання.

Це ваш зв’язок з близькими і з роботою. Це ваша навігаційна система, будильник, музичний плеєр та джерело інформації. Не дивно, що люди звертаються до інструменту, який робить все, — наголошує дослідник доктор Максі Хайтмайер. — Навіть якщо ви не маєте чіткої мети, ви знаєте, що він має ваші соціальні мережі і може забезпечити розваги.

Хоча комп’ютери можуть виконувати ті ж функції, користуватися ними менш приємно, вони не такі зручні та портативні.

Проблема не в самому смартфоні. Проблема в тому, що ми робимо з ним, і, відверто кажучи, в додатках, які породжують і посилюють ці звички, — додає Хайтмайер.

За словами дослідників, для зменшення відволікань сповіщення можна налаштувати так, щоб вони приходили в певний час або взагалі вимкнути їх — будь-який спосіб, який допомагає користувачам більш уважно ставитися до свого часу, є кроком у правильному напрямку. Проте слід враховувати, що в реальності ми не перестанемо брати в руки телефони найближчим часом.

Щоразу, коли є невелика перерва, люди перевіряють свої телефони, незалежно від того, яку систему вони мають. А ще є соціальні мережі — це зовсім інший звір, — наголошує Хайтмайер.

Він додає, що «кожен з нас щодня веде дуже нерівну боротьбу, коли користується телефоном»:

Речі всередині телефонів, які найбільше привертають увагу, розроблені великими корпораціями, які отримують величезні прибутки від нашої нездатності протистояти спокусі користуватися ними; все це буквально задумано.

Хайтмайєр вважає, що в майбутньому нам слід зосередитись на захисті користувачів, особливо молодих.

Ці пристрої неймовірно корисні і можуть сприяти навчанню та творчості, але вони мають ціну, яку більшість дорослих намагаються контролювати, тому ми просто не можемо це ігнорувати, — резюмував він.

Джерело: Frontiers in Computer Science