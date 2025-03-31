Рашисты ночью массированно атаковали Харьков беспилотниками — вспыхнул пожар

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Рашисты снова атаковали Харьков беспилотниками, фото: УНН
Рашисты ночью массированно атаковали Харьков беспилотниками — вспыхнул пожарhttps://racurs.ua/n205212-rashisty-nochu-massirovanno-atakovali-harkov-bespilotnikami-vspyhnul-pojar.htmlРакурс
У Харкові в ніч на сьогодні, 31 березня, вночі пролунали шість вибухів внаслідок масованої атаки російських безпілотників.
Усі влучання були зафіксовані у Київському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Внаслідок російських ударів:
- є влучання на території цивільного підприємства;
- на місці ударів спалахнула значна пожежа;
- пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто;
- двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу.