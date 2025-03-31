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Рашисты снова атаковали Харьков беспилотниками, фото: УНН

Рашисты ночью массированно атаковали Харьков беспилотниками — вспыхнул пожар

31 мар 2025, 08:29
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У Харкові в ніч на сьогодні, 31 березня, вночі пролунали шість вибухів внаслідок масованої атаки російських безпілотників.

Усі влучання були зафіксовані у Київському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок російських ударів:

  • є влучання на території цивільного підприємства;
  • на місці ударів спалахнула значна пожежа;
  • пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто;
  • двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу.

Источник: Ракурс


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