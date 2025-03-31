Рашисты ночью массированно атаковали Харьков беспилотниками — вспыхнул пожар

Рашисты снова атаковали Харьков беспилотниками, фото: УНН

https://racurs.ua/n205212-rashisty-nochu-massirovanno-atakovali-harkov-bespilotnikami-vspyhnul-pojar.html

Ракурс

У Харкові в ніч на сьогодні, 31 березня, вночі пролунали шість вибухів внаслідок масованої атаки російських безпілотників.

Усі влучання були зафіксовані у Київському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок російських ударів: