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Ракурс
Рашисти знову атакували Харків безпілотниками, фото: УНН

Рашисти вночі масовано атакували Харків безпілотниками — спалахнула пожежа

31 бер 2025, 08:29
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У Харкові в ніч на сьогодні, 31 березня, вночі пролунали шість вибухів внаслідок масованої атаки російських безпілотників.

Усі влучання були зафіксовані у Київському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок російських ударів:

  • є влучання на території цивільного підприємства;
  • на місці ударів спалахнула значна пожежа;
  • пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто;
  • двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: Ракурс


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