Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Купянска, фото: Олег Синегубов
Рашисты обстреляли Купянск «ураганами» (ФОТО)https://racurs.ua/n205221-rashisty-obstrelyali-kupyansk-uraganami-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли місто Куп’янськ Харківської області з реактивної системи залпового вогню «Ураган».
Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, поранення різного ступеня важкості отримали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка, — зазначив він.
В ефірі національного телемарафону Синєгубов розповів, що за минулу добу по Купʼянській громаді ворог вдарив 15 керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила в житловий п’ятиповерховий будинок у Куп’янську, постраждали чотири людини.
Внаслідок обстрілів були знеструмлені населені пункти в Куп’янській та Кіндрашівській громадах. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують відновлювати електропостачання: наразі частково підключено 1892 абоненти, — розповів очільник ОВА.