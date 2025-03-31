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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: Олег Синєгубов

Рашисти обстріляли Куп’янськ «ураганами» (ФОТО)

31 бер 2025, 13:15
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Російські загарбники обстріляли місто Куп’янськ Харківської області з реактивної системи залпового вогню «Ураган».

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, поранення різного ступеня важкості отримали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: Олег Синєгубов

В ефірі національного телемарафону Синєгубов розповів, що за минулу добу по Купʼянській громаді ворог вдарив 15 керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила в житловий п’ятиповерховий будинок у Куп’янську, постраждали чотири людини.

Внаслідок обстрілів були знеструмлені населені пункти в Куп’янській та Кіндрашівській громадах. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують відновлювати електропостачання: наразі частково підключено 1892 абоненти, — розповів очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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