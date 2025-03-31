В "спальнике" Львова задержали парня и девушку со взрывчаткой

https://racurs.ua/n205234-v-spalnike-lvova-zaderjali-parnya-i-devushku-so-vzryvchatkoy.html

Ракурс

У Сихівському районі Львова увечері 31 березня затримали хлопця та дівчину.

Як повідомляє «Суспільне», попередньо, у них була вибухівка. Наразі на місці тривають слідчі дії. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Раніше співробітники Служби безпеки України затримали у Львові двох жителів Закарпаття. За даними слідства, вони готували підрив автомобіля військовослужбовця. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловіків віком 22 та 23 роки завербували спецслужби рф через Telegram-канали. Вони приїхали до Львова, забрали саморобний вибуховий пристрій та планували з його допомогою підірвати автомобіль військового. Обох чоловіків затримали, коли вони закладали вибухівку в спортивній сумці під автівку. Пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини та гайками.