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Ракурс
У "спальнику" Львова затримали хлопця та дівчину з вибухівкою

У «спальнику» Львова затримали хлопця та дівчину з вибухівкою

31 бер 2025, 21:09
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У Сихівському районі Львова увечері 31 березня затримали хлопця та дівчину.

Як повідомляє «Суспільне», попередньо, у них була вибухівка. Наразі на місці тривають слідчі дії. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Раніше співробітники Служби безпеки України затримали у Львові двох жителів Закарпаття. За даними слідства, вони готували підрив автомобіля військовослужбовця. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловіків віком 22 та 23 роки завербували спецслужби рф через Telegram-канали. Вони приїхали до Львова, забрали саморобний вибуховий пристрій та планували з його допомогою підірвати автомобіль військового. Обох чоловіків затримали, коли вони закладали вибухівку в спортивній сумці під автівку. Пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини та гайками.

Джерело: Ракурс


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