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Ракурс
Водителям мотоциклов и мопедов разрешили двигаться полосами для общественного транспорта

Водителям мотоциклов и мопедов разрешили двигаться полосами для общественного транспорта

1 апр 2025, 17:11
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Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті «б» цього пункту.

Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС, має на меті:

  • зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.
  • підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
  • гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

Источник: Ракурс


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