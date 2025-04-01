Водителям мотоциклов и мопедов разрешили двигаться полосами для общественного транспорта

https://racurs.ua/n205254-voditelyam-motociklov-i-mopedov-razreshili-dvigatsya-polosami-dlya-obschestvennogo-transporta.html

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Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті «б» цього пункту.

Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС, має на меті: