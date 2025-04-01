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Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспорту
Водіям мотоциклів і мопедів дозволили рухатися смугами для громадського транспортуhttps://racurs.ua/ua/n205254-vodiyam-motocykliv-i-mopediv-dozvolyly-ruhatysya-smugamy-dlya-gromadskogo-transportu.htmlРакурс
Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.
Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті «б» цього пункту.
Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС, має на меті:
- зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.
- підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
- гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.