Силовики задержали производителя взрывчатки для подрыва админздания полиции в Одессе

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Ракурс

Нацполіція з СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб рф виготовив вибухівку для підриву адмінбудівлі поліції в Одесі.

В неділю, 23 березня, в територіальному підрозділі поліції стався вибух, внаслідок якого загинула жінка, яка принесла вибухівку до будівлі поліції. Ще троє поліцейських отримали поранення. Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт.

Правоохоронці провели комплекс оперативних та розшукових заходів встановили завербованого ворожими спецслужбами чоловіка, який виготовив вибуховий пристрій.

Ним виявився 44-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий протягом останнього року мешкав в Одесі.

Окрім причетності до вибуху в будівлі поліції, фігурант за вказівками куратора здійснив декілька підпалів автівок військових на території Одеси та виготовив вибухівку для вчинення іншого терористичного акту.

«Ракурс» писав, що у Львові затримали двох киян, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет. У цей момент працівники російських спецслужб планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із затриманих є 22-річна мешканка Києва, яка шукала підробіток в телеграм-каналах. Спочатку вона виконала тестове завдання — розклеювала в столиці листівки з фейками російської пропаганди, а потім разом зі своїм знайомим поїхала до Львова для підготовки теракту.

Через загрозу диверсій, організованих рф, у Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель. Правоохоронці перевіряють підозрілих людей та транспортні засоби на наявність вибухівки, повідомили 2 квітня у відділі комунікації поліції Львівщини.

Історія питання

22% серед завербованих спецслужбами РФ в Україні — це неповнолітні, повідомив в етері «Радіо Свобода» речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що також спецслужби рф вербують безробітних (55%) і людей із різними видами залежностей, а також 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини.

З початку 2025 року спецслужби рф почали залучати для організації вибухів, в тому числі дітей, а диверсії та підпали авто ЗСУ активізувалися ще в 2024-му, зауважив Дехтяренко.

Наразі у поліції фіксують зниження кількості випадків вербування підлітків, але більше стало звернень про спроби вербування їх, повідомив керівник управління ювенальної превенції Нацполіції України Василь Богдан.

Зі слів підлітків, які були завербовані, поліцейські виділяють кілька причин, через які неповнолітні погоджуються на це: матеріальна вигода, психологічні прийоми маніпулювання на відчутті пригод, романтизації злочинності і шантаж.