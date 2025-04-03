ВСУ поразили 12 единиц техники россиян. Фото: Генштаб

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Ракурс

Штурм російських окупантів у районі Андріївки на Донеччині зупинили ЗСУ.

У ході атаки ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Під час бою українські захисники уразили 12 одиниць техніки окупантів, з них сім було повністю знищено. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 квітня повідомив у Facebook.

Також російська армія втратила особовий склад. На «вантаж 200» були перетворені 18 загарбників, а сім поранено. Ще триває підрахунок втрат ворога.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Зокрема, чи не половина ворожих атак відбулася на Покровському напрямку.

У районах Пантелеймонівки, Сухої Балки, Шевченка, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Нового Труда, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Успенівки та Андріївки було відбито 80 штурмів агресора.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили два танки, один з них в момент останнього пострілу. Не допомогли ворожій бронетехніці й захисні решітки, які українські військові прозвали «мангалами».