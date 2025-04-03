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ЗСУ уразили 12 одиниць техніки росіян. Фото: Генштаб
ЗСУ уразили 12 одиниць техніки росіян біля Андріївки — відео боюhttps://racurs.ua/ua/n205298-zsu-urazyly-12-odynyc-tehniky-rosiyan-bilya-andriyivky-video-bou.htmlРакурс
Штурм російських окупантів у районі Андріївки на Донеччині зупинили ЗСУ.
У ході атаки ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Під час бою українські захисники уразили 12 одиниць техніки окупантів, з них сім було повністю знищено. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 квітня повідомив у Facebook.
Також російська армія втратила особовий склад. На «вантаж 200» були перетворені 18 загарбників, а сім поранено. Ще триває підрахунок втрат ворога.
У Генеральному штабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Зокрема, чи не половина ворожих атак відбулася на Покровському напрямку.
У районах Пантелеймонівки, Сухої Балки, Шевченка, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Нового Труда, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Успенівки та Андріївки було відбито 80 штурмів агресора.
Нагадаємо, на Лиманському напрямку військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили два танки, один з них в момент останнього пострілу. Не допомогли ворожій бронетехніці й захисні решітки, які українські військові прозвали «мангалами».