Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Из оккупации удалось спасти семью украинского военного

Из оккупации удалось спасти семью украинского военного

3 апр 2025, 16:00
999

З окупації вдалося врятувати родину українського військового.

Востаннє вони бачилися три роки тому. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати Україну, а їхнє рідне місто потрапило під окупацію.

10-річна дівчинка та її мама неодноразово намагалися виїхати, але щоразу отримували відмову. Російські військові перевірили бази даних і з’ясували, що батько дівчинки — військовослужбовець ЗСУ. Після цього будь-яка спроба перетнути кордон ставала надто небезпечною. Однак це вдалося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Сьогодні родина нарешті разом. Попереду — адаптація, родина отримає необхідну підтримку психологів і соціальних фахівців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров