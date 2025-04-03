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Ракурс
З окупації вдалося врятувати родину українського військового

З окупації вдалося врятувати родину українського військового (ФОТО)

3 кві 2025, 16:00
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З окупації вдалося врятувати родину українського військового.

Востаннє вони бачилися три роки тому. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати Україну, а їхнє рідне місто потрапило під окупацію.

10-річна дівчинка та її мама неодноразово намагалися виїхати, але щоразу отримували відмову. Російські військові перевірили бази даних і з’ясували, що батько дівчинки — військовослужбовець ЗСУ. Після цього будь-яка спроба перетнути кордон ставала надто небезпечною. Однак це вдалося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Сьогодні родина нарешті разом. Попереду — адаптація, родина отримає необхідну підтримку психологів і соціальних фахівців.

Джерело: Ракурс


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