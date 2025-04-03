Коломойскому продлили содержание под стражей по делу о заказном убийстве

Ігорю Коломойському 3 квітня продовжили тримання під вартою у справі про замовне вбивство.

Строк утримання продовжили на місяць — до 8 травня.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство вважає, що мотив — відмова юриста анулювати та визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів «Дніпроспецсталі».

Йдеться про події 2003 року. Слідчі кажуть, що Коломойський залучив членів банди, яка жорстоко побила й поранила ножем адвоката-директора компанії. Добити чоловіка завадила його дружина, а лікарям вдалося врятувати його життя.

Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства, їм присудили від 6 до 12 років за ґратами. Тепер же поліція встановила докази, які підтверджують особу замовника.

Як вказують слідчі, конфлікт Коломойського та адвоката стосувався анулювання й визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу. А рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживи, стверджують правоохоронці.

Тому він із погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, щоб той скасував рішення. Після відмови через свого охоронця залучив чотирьох членів банди для нападу на чоловіка.