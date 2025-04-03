Кличко против КГГА: Киевсовет поддержал проект решения об увеличении полномочий городского головы

https://racurs.ua/n205304-klichko-protiv-kgga-kievsovet-podderjal-proekt-resheniya-ob-uvelichenii-polnomochiy-gorodskogo.html

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Київрада підтримала проєкт рішення, який збільшує повноваження міського голови Віталія Кличка — тепер рішення КМДА набуватимуть чинності лише з підписом міського голови.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що це рішення позбавляє міську військову адміністрацію права видавати розпорядження.

У січні Кличко звернувся до президента, заявивши про перебирання влади з боку КМВА. Сам Ткаченко тоді відкинув звинувачення й додав, що «військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія».

Кличко вважає, що рішення Київради не обмежує повноважень КМВА. За його словами, воно необхідне для «вирішення нагальних господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці». Про це він сказав у коментарі Суспільному.

3 квітня Кличко звільнив посадовців КМДА, які причетні до справи про земельну корупцію в столиці

Зі своїх посад були звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Також було звільнено депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва з посади директора КП «Інженерний центр». Водночас фракція партії «УДАР» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради.