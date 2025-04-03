В приложение Укрзализныци вернулись утраченные ранее билеты

https://racurs.ua/n205306-v-prilojenie-ukrzaliznyci-vernulis-utrachennye-ranee-bilety.html

Ракурс

У застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки, повідомили у пресслужбі перевізника. Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки

Щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:

зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;

натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

натиснути кнопку «Завантажити PDF-квиток» та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

Перевізник рекомендує пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача.

Увечері 23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі. Сайт та застосунок 27 березня вдалося відновити через 89 годин після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці. Але купити квитки онлайн й далі було важко, тому у касах були черги за ними.

Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації, зазначили в компанії.