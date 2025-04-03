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Ракурс
У застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки

У застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки

3 кві 2025, 18:28
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У застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки, повідомили у пресслужбі перевізника. Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки

Щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:

  • зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;

  • натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

  • натиснути кнопку «Завантажити PDF-квиток» та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

Перевізник рекомендує пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача.

Увечері 23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі. Сайт та застосунок 27 березня вдалося відновити через 89 годин після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці. Але купити квитки онлайн й далі було важко, тому у касах були черги за ними.

Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації, зазначили в компанії.

Джерело: Ракурс


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