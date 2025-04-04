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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки по Харькову, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали беспилотниками Харьков — четверо погибших (ФОТО, ВИДЕО)

4 апр 2025, 08:15
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Російські загарбники вчора, 3 квітня, ввечері атакували безпілотниками один із районів Харкова.

Внаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів вилучено тіла чотирьох загиблих.

Також відомо про 35 постраждалих, серед них дитина.

Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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