Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205312-rashysty-atakuvaly-bezpilotnykamy-harkiv-chetvero-zagyblyh-foto-video.html

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Російські загарбники вчора, 3 квітня, ввечері атакували безпілотниками один із районів Харкова.

Внаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів вилучено тіла чотирьох загиблих.

Також відомо про 35 постраждалих, серед них дитина.