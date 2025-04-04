Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

Рашисти атакували безпілотниками Харків — четверо загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

4 кві 2025, 08:15
999

Російські загарбники вчора, 3 квітня, ввечері атакували безпілотниками один із районів Харкова.

Внаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів вилучено тіла чотирьох загиблих.

Також відомо про 35 постраждалих, серед них дитина.

Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів