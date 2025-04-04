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Завербованная российскими спецслужбами наркозависимая готовила теракт в Каменском, фото: СБУ
Наркозависимая приспешница рф готовила теракт в людном месте Каменского — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n205323-narkozavisimaya-prispeshnica-rf-gotovila-terakt-v-ludnom-meste-kamenskogo-sbu-foto.htmlРакурс
Контррозвідка СБУ запобігла теракту в одному з найбільших промислових центрів України — місті Кам’янське на Дніпропетровщині.
Про це повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.
За результатами спецоперації СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади, — розповіли в СБУ.
За даними слідства:
- підозрювана — 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину;
- шукаючи легкого заробітку, встановила зв’язок у месенджері Telegram з ворожими спецслужбами. Після виконання «тестового» завдання — підпалу релейної шафи — куратор доручив дівчині підготовку кривавого теракту;
- для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора;
- за інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами. Зловмисниця вважала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон;
- але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП, — розповіли в СБУ.
Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено:
- компоненти для виготовлення СВП;
- мобільний телефон із доказами роботи на рф.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника» — t. me/spaly_fsb_bot, — наголошують у СБУ.