Завербована російськими спецслужбами наркозалежна готувала теракт у Кам’янському, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n205323-narkozalejna-poplichnycya-rf-gotuvala-terakt-u-ludnomu-misci-kam-yanskogo-sbu-foto.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в одному з найбільших промислових центрів України — місті Кам’янське на Дніпропетровщині.

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

За результатами спецоперації СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади, — розповіли в СБУ.

За даними слідства:

підозрювана — 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину;

шукаючи легкого заробітку, встановила зв’язок у месенджері Telegram з ворожими спецслужбами. Після виконання «тестового» завдання — підпалу релейної шафи — куратор доручив дівчині підготовку кривавого теракту;

для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора;

за інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами. Зловмисниця вважала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон;

але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП, — розповіли в СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено:

компоненти для виготовлення СВП;

мобільний телефон із доказами роботи на рф.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.