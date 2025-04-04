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Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Фото:

рф ударила баллистикой по Кривому Рогу — 12 погибших и более 50 раненых

4 апр 2025, 19:52
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Армія російської федерації 4 квітня завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Ворожа ракета влучила в центр житлового мікрорайону. Наразі відомо про 12 загиблих, а поранених понад 50. Серед загиблих троє дітей. Про це керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомили у Telegram.

У місті виникли пожежі — горять гаражі та автомобілі. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація — згодом, — наголосили в ОВА.

Вілкул поінформував, що штаб допомоги розгортають у найближчій до місця прильоту школі. Людей просять підходити тільки після відбою тривоги, бо можливі ще обстріли.

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Фото: соцмережі

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Фото: соцмережі

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Фото: соцмережі

Наразі невідомо, яку зброю застосував ворог для обстрілу мирного міста. Повітряні сили ЗСУ інформували про застосування балістичного озброєння з південного сходу. Моніторингові пабліки повідомляли про запуск ракети «Іскандер-М» з російського Таганрогу.

Запуск ракети з Таганрогу. Фото: соцмережі

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські військові атакували Харків ударними БпЛА типу «Шахед». Ворожий наліт пошкодив житлові будинки, автомобілі, в місті виникли пожежі. У Новобаварському районі дрону влучив у двоповерховий будинок та зруйнував цілий під’їзд.

Масований обстріл призвів до загибелі п’яти мирних мешканців. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник.

Источник: Ракурс


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