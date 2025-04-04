Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n205333-rf-vdaryla-balistykou-po-kryvomu-rogu-12-zagyblyh-ta-ponad-50-poranenyh.html

Ракурс

Армія російської федерації 4 квітня завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Ворожа ракета влучила в центр житлового мікрорайону. Наразі відомо про 12 загиблих, а поранених понад 50. Серед загиблих троє дітей. Про це керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомили у Telegram.

У місті виникли пожежі — горять гаражі та автомобілі. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація — згодом, — наголосили в ОВА.

Вілкул поінформував, що штаб допомоги розгортають у найближчій до місця прильоту школі. Людей просять підходити тільки після відбою тривоги, бо можливі ще обстріли.

Наразі невідомо, яке зброю застосував ворог для обстрілу мирного міста. Повітряні сили ЗСУ інформували про застосування балістичного озброєння з південного сходу. Моніторингові пабліки повідомляли про запуск ракети «Іскандер-М» з російського Таганрогу.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські військові атакували Харків ударними БпЛА типу «Шахед». Ворожий наліт пошкодив житлові будинки, автомобілі, в місті виникли пожежі. У Новобаварському районі дрону влучив у двоповерховий будинок та зруйнував цілий під’їзд.

Масований обстріл призвів до загибелі п’яти мирних мешканців. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник.