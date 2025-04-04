В Кривом Роге резко возросло число погибших и раненых. Фото: ГСЧС

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Російський ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня призвів до загибелі 14 осіб.

Серед загиблих шестеро дітей. Триває рятувальна операція. В місті пошкоджені щонайменше п’ять будинків. Поряд з місцем прильоту розташований дитячий майданчик. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що у лікарнях перебувають 34 людини. За їхні життя борються лікарі. Серед тих, хто отримав поранення є діти. Найменшому з постраждалих всього три місяці — у нього різані рани. Дитина вже надали допомогу і оговтуватися від пережитого вона буде вдома.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що в Кривому Розі пошкоджені 20 багатоповерхівок, понад 30 автомобілів, заклади освіти та громадського харчування. На місці працюють екстрені служби. Розгорнутий гуманітарний штаб.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко поінформував у Telegram, що росіяни вдарили по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою, попередньо, «Іскандером». За його словами, це був свідомий удар, щоб вбити велику кількість людей.

В Офісігенерального прокурора поінформували, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Зеленський закликав союзників тиснути на росію, щоб та відмовилася від своїх терористичних актів та війни.

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна. Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен, — написав глава держави.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару балістичним озброєнням по центру жилого мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, загорілися автомобілі та гаражі.

Спочатку місцева влада інформувала про 12 загиблих та 50 поранених. Серед жертв російської агресії були троє дітей.