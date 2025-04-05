Рашисты снова распространяют дезинформационные обвинения в отношении Украины

https://racurs.ua/n205357-rossiyskoe-minoborony-rasprostranyaet-loj-o-yakoby-narusheniyah-ukrainoy-dogovorennostey.html

Ракурс

міноборони рф знову поширює брехливі заяви про начебто «порушення» Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що з’явилися нові дезінформаційні звинувачення з російського боку у начебто 14 «атаках» Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня.

«Атаки» є фейком. Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії, — наголошують у Генштабі.

Натомість, саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл, — додають у Генштабі.

Так, у Генштабі зазначають, що минулої доби, 4 квітня, рашисти:

вчинили черговий воєнний злочин, завдавши жахливого удару по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Ця варварська атака розрахована на максимальне ураження площі та великої кількості людей, призвела до загибелі дев’яти дітей та дев’яти дорослих. Ще 38 людей отримали тяжкі поранення;

атакували Україну 92 ударними БПЛА типу Shahed, скинули 171 керовану авіаційну бомбу та 6 тис. 353 рази застосовувала артилерію. Внаслідок підступних ворожих ударів постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Житомирської та інших областей України.